Михаил Коляда рассказал, как отреагировал на пропуск Олимпиады-2022

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда рассказал, как отреагировал на вынужденный пропуск Игр-2022 в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

«Какой была первая реакция на положительный тест на COVID-19? Шок. Сдал тест буквально накануне вылета на сбор в Красноярске. И ведь чувствовал себя нормально! Тешил надеждой, что следующий тест будет отрицательным. Ведь первый сдал просто для того, чтобы перестраховаться и спокойно лететь на сбор. Дождаться отрицательного теста до вылета в Пекин так и не удалось.

Смотрел ли трансляции из Пекина? Фигурное катание отрывками. Был настолько погружён в себя, что не особо хотелось бередить рану. Это была первая Олимпиада, за которой не следил. Все вокруг смотрели, обсуждали, но это прошло мимо меня. Бывают моменты, когда просто хочется уйти в себя», — приводит слова Коляды «РИА Новости».