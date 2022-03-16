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Нэйтан Чен не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы

Нэйтан Чен не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы
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Американский фигурист Нэйтан Чен отказался от участия в чемпионате мира – 2022 из-за травмы.

«Разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина. У меня ноющая травма, с которой я борюсь, поэтому не хочу рисковать будущим, тренируясь и выступая на следующей неделе», — приводит слова Чена USA Figure Skating.

Чен – трёхкратный и действующий чемпион мира, в феврале он впервые стал олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в личном турнире на Играх-2022 в Пекине.

Вместо травмированного Чена на чемпионате мира выступит Камден Пулкинен, для которого это будет дебют на подобных соревнованиях.

Чемпионат мира пройдёт в Монпелье (Франция) с 23 по 27 марта.

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