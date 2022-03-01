Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы, сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

Ханю не успевает восстановиться после растяжения правого голеностопного сустава, полученного на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Вместо Ханю на чемпионате мира, который пройдёт с 21 по 27 марта во Монпелье (Франция), в составе сборной Японии выступит Као Миура.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на Украине Международный союз конькобежцев не допустил к участию в чемпионате мира российских и белорусских фигуристов. Анна Щербакова, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены возможности защитить титул чемпионов мира.