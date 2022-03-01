Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы

Юдзуру Ханю не выступит на чемпионате мира — 2022 из-за травмы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы, сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

Ханю не успевает восстановиться после растяжения правого голеностопного сустава, полученного на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Вместо Ханю на чемпионате мира, который пройдёт с 21 по 27 марта во Монпелье (Франция), в составе сборной Японии выступит Као Миура.

Ранее стало известно, что из-за ситуации на Украине Международный союз конькобежцев не допустил к участию в чемпионате мира российских и белорусских фигуристов. Анна Щербакова, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены возможности защитить титул чемпионов мира.

«Сильный удар по нам всем». Российских фигуристов выбросили из мирового спорта «Сильный удар по нам всем». Российских фигуристов выбросили из мирового спорта
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022