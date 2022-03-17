Кондратюк, Самарин и Самоделкина выступят на турнире памяти Гринькова
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Обнародован список участников турнира памяти Сергея Гринькова, который будет проходить 19-20 марта. В соревнованиях примут участие как юниоры, так и взрослые спортсмены.
В турнире мужчин примут участие олимпийский чемпион командного первенства в Пекине (Китай) Марк Кондратюк, Александр Самарин, Тимофей Платонов, Григорий Фёдоров и Никита Сенцов.
В женских соревнованиях выступят Анастасия Воронина, Ника Касьянова, Софья Муравьёва, Вероника Петеримова, Мария Пулина, Анастасия Рябоконь, Карина Фазуллина и Виолетта Филонец.
Турнир памяти Гринькова будет проходить в Москве в ледовом дворце «Лада». Напомним, что российских фигуристов отстранили от международных соревнований. Из-за этого они не смогут выступить на чемпионате мира.
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