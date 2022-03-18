Евгений Плющенко резко высказался об отстранении российских паралимпийцев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко высказался об отстранении паралимпийской сборной России от участия в зимних Играх – 2022 в Пекине.

Спортсмены уже приехали в Китай, и Международный паралимпийский комитет допустил их до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, однако на следующий день под давлением команд других стран россиян отстранили, и они вынуждены были вернуться домой, так и не выступив на турнире.

«Это просто скотство, это просто нелюди, кто это сделал! И это уже происходит вторые Паралимпийские игры. Я надеюсь, что, когда будет проходить следующая Олимпиада, Паралимпийские игры, нас допустят с флагом и гимном. Я в это верю», — сказал Плющенко в интервью телеграм-каналу SHOT.