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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выступит на чемпионате мира с травмой паха

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выступит на чемпионате мира с травмой паха
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, что незадолго до чемпионата мира получила травму паха, но не собиралась отказываться от участия в турнире.

«Полторы недели назад я получила разрыв мышцы в паху из-за падения во время тренировки. Это, безусловно, сказалось на моей подготовке. Все мои бёдра и пах забинтованы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, и я ещё не тренируюсь на 100 процентов.

Какое-то время я не могла тренироваться. Снова вышла на лёд только со вторника, а четыре тренировочных дня к чемпионату мира — это не идеальная подготовка. В субботу уже выезжаю.

Никогда не думала о том, чтобы пропустить чемпионат мира. Хочу завершить сезон красиво, но эта травма стоит мне более чем нескольких процентов. Чувствовала, что готова к чемпионату мира, и хочу оставаться позитивной, чтобы извлечь из этого максимум пользы. Думаю, что моё тело устало, почему я и получила травму.

Я больше не стремлюсь попасть в пятёрку лучших. Буду довольна, если попаду в первую десятку. Но многое может случиться на адреналине. Хотелось бы выступить на чемпионате мира лучше, чем на Играх, где я была не в лучшей форме.

После чемпионата мира у меня 10 дней отпуска. Врачи прописали мне спокойный отдых, потому что моё тело очень истощено. Иногда я чувствую себя старухой.

Отсутствие соперниц из России? Я мало с ними общаюсь. Фигурное катание — индивидуальный вид спорта. Согласна, что россиян не допустили из-за ситуации в мире. Хотя я также понимаю, что отдельные спортсмены ничего не могут с этим поделать», — приводит слова Хендрикс Sporza.

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