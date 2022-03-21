Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала

Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что не планирует смотреть чемпионат мира и Кубок Первого канала. Оба турнира по фигурному катанию будут проходить в конце марта.

Российских фигуристов отстранили от международных соревнований. В связи с этим они не поедут на мировое первенство в Монпелье (Франция).

«За чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за Кубком Первого канала, следить не буду. Во-первых, не люблю ущемлённые соревнования. Во-вторых, все соревнования после Олимпийских игр мне неинтересны — не только в нынешнем сезоне, но и вообще. Такая тенденция. После Олимпийских игр многие спортсмены не выступают, многие заканчивают. Очень часто чемпионаты мира после Олимпиады – это утешительный приз для тех, кто ничего не выиграл», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Новость по теме
Роднина: проведение шоу-турнира в России параллельно с ЧМ — недостойный ответ Европе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022