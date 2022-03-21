Тарасова заявила, что будет следить за чемпионатом мира, несмотря на отсутствие россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что её интересует чемпионат мира, несмотря на то, что на нём не будет представителей России. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных соревнований. Чемпионат мира пройдёт в Монпелье (Франция) с 23 по 27 марта.

«Очень жаль, что принято такое несправедливое решение. Особенно по отношению к виду спорта, где наши спортсмены являются ведущими и украшают чемпионаты мира своим чудесным катанием.

Спортсмены ничего такого не сделали, чтобы их отстранять. И юниоры в том числе — дети вообще не поймут, почему они не будут участвовать в турнирах. Наказание несправедливое. Смотреть чемпионат мира буду, потому что мне интересно за этим наблюдать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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