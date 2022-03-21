«Неполноценные соревнования». Татьяна Навка — о чемпионате мира без российских фигуристов
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своём отношении к грядущему чемпионату мира в Монпелье (Франция), который пройдёт без россиян.
«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть. Однозначно без наших спортсменов пропадёт яркость и зрелищность. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно», — приводит слова Навки «Спорт-экспресс».
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