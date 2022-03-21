От отстранения российских фигуристов от ЧМ выиграют японцы. А сборную США ждёт провал?

Из-за наложенных санкций на российских спортсменов, которые вынуждены пропускать все международные старты, чемпионат мира по фигурному катанию многое потеряет. Во Франции ожидается одно из самых скучных соревнований такого уровня за последние годы. Мало того, что во всех дисциплинах практически исчезла интрига, так ещё и яркое противостояние сборных США и Японии может закончиться, даже не начавшись.

У женщин, мужчин и даже пар очевидными лидерами станут именно представители Страны восходящего солнца. А у американцев лишь эфемерные шансы на одну-две победы и то только при осечках японцев.

Нет России — нет четверных

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье обещает стать одним из самых скучных в истории. Из-за отсутствия российских спортсменов, которые подверглись санкциям со стороны Международного союза конькобежцев, все четыре дисциплины потеряли очевидных лидеров. Больше всего это заметно на примере женского одиночного катания, где без наших замечательных девушек посмотреть будет практически не на кого. В красоте катания Екатерине Рябовой, Екатерине Кураковой и Анастасии Губановой, конечно, не откажешь, но эти фигуристки в своё время покинули сборную России, потому что не выдержали конкуренцию с теми, кто легко крутил квады и тройные аксели.

Шутка ли, четверные потенциально мы сможем увидеть только от двух участниц — американки Алисы Лью и кореянки Ён Ю. Обе спортсменки приедут во Францию, чтобы показать свои лучшие выступления, но если объективно, то их форма не настолько хороша, чтобы сходу демонстрировать прыжки ультра-си. Алиса на данный момент едва справляется с трикселем — слишком уж сильны последствия перенесённого ею коронавируса.

Соотечественницы Лью Карен Чен и Мэрайя Белл вряд ли смогут удивить и проиграют битву за подиум трём мощным японкам, которые с большой вероятностью будут доминировать на турнире. Вакаба Хигути и Мана Кавабэ владеют акселем в 3,5 оборота и стабильно показывают его в прокатах, но всё же они уступают более опытной коллеге по сборной Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.

Составить достойную конкуренцию представительницам Японии могла бы бельгийка Луна Хендрикс, если бы была здорова. К сожалению, спортсменка сообщила, что незадолго до мирового первенства получила травму паха, которая непременно скажется на качестве её катания.

«Полторы недели назад я получила разрыв мышцы в паху из-за падения во время тренировки. Это, безусловно, сказалось на моей подготовке. Все мои бёдра и пах забинтованы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, и я ещё не тренируюсь на 100 процентов. Я больше не стремлюсь попасть в пятёрку лучших. Буду довольна, если попаду в первую десятку», — сделала неутешительный вывод о своих перспективах на этом турнире фигуристка.

Японцы против американцев

Большие потери понесли и мужчины: Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен снялись с соревнований из-за травм. Однако за противостоянием одиночников всё равно будет интересно наблюдать, потому что как раз здесь произойдёт эпичная схватка сборных США и Японии, которая повлияет на исход чемпионата мира. Закрепить успех женщин постараются Сёма Уно и Юма Кагияма. Удивительно, но молодой фигурист, ставший вторым на Играх в Китае, в этом сезоне не блистал: поначалу он и вовсе сомневался в своих способностях и до победы на итальянском этапе Гран-при размышлял о том, чтобы сделать паузу в карьере. Затем уверенность вернулась к Юме, и он стал усердно готовиться к главному старту четырёхлетия, где показал свой максимум, зайдя на четыре четверных в произвольной программе. Кагияма определённо является одним из основных претендентов на золото чемпионата мира, поэтому его решительность заметно возросла.

«На Олимпийских играх я допустил несколько небольших ошибок в произвольной программе и в некоторых моментах упустил несколько баллов. Это было прискорбно, поэтому я надеюсь на чемпионат мира. Я сделал всё возможное на этих Олимпийских играх, но в преддверии следующей Олимпиады чувствую, что могу стать ещё лучше, поэтому я хочу перейти к следующему соревнованию.

Мои тренировки становятся всё лучше и лучше, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы поверить в себя и закончить с улыбкой на лице. Если покажу хорошие прокаты, то я уверен, что получу результат, которого заслуживаю, поэтому сейчас сосредоточу всю свою энергию на том, что я должен сделать», — поделился своими планами спортсмен.

Поборются за честь своей страны американцы Винсент Чжоу и Илья Малинин. Первый наверняка захочет реабилитироваться за пропуск личного турнира на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус, а второй — за то, что в Пекин не поехал вовсе. Илья отличается сумасшедшим техническим набором, показывая на тренировках элементы, которые не исполняет никто в мире, но даже после удачного выступления на национальном первенстве функционеры решили не рисковать и не отправлять его на Игры. Теперь у него появится шанс доказать, что это была ошибка, и завоевать медаль крупного турнира.

Сильные соперники на пути Малинина к первой большой награде встретятся в лице итальянцев Даниэля Грассля и Маттео Риццо, канадцев Кигана Мессинга и Романа Садовского, французов Кевина Аймоза и Адама Сяо Хим Фа. Нельзя сбрасывать со счетов и таких прекрасных катальщиков, как Денис Васильев из Латвии и Владимир Литвинцев из Азербайджана. Традиционно за призовые места будет сражаться подопечный Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

Пары и танцы в кризисе?

В трудном положении оказались пары и танцы. Складывается ощущение, что без российских фигуристов кризис в мировом спорте стал более явным. Иначе как объяснить, что в парных соревнованиях одними из лидеров станут… японцы. Впервые за очень долгое время в Стране восходящего солнца появился по-настоящему сильный дуэт, но пока Рику Миуре и Риюти Кихаре ещё далеко до уровня наших топ-пар. Будь во Франции триумфаторы Олимпиады Вэньцзин Суй и Цун Хан, разрыв был бы колоссальным и показывал реальные перспективы несравненно талантливых, но пока неопытных японцев. А так помешать им взобраться на вершину пьедестала могут только американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер и канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.

У танцоров тоже есть фаворит, но в этот раз без сюрпризов: олимпийские чемпионы Габриэль Пападакис и Гийом Сизерон едут в Монпелье за пятым золотом мирового первенства. Остальные медали между собой поделят канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и американские дуэты Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Дела у сборной США на этом чемпионате мира будут складываться не в их пользу. Если японцы не допустят осечек, то у американцев будут лишь эфемерные шансы на одну-две золотые медали. А это при таком уровне конкуренции серьёзный удар по их репутации.