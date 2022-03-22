«Мои хорошенькие». Алина Загитова показала медали с чемпионата мира — 2019

Российская фигуристка Алина Загитова, показала медали, завоёванные три года назад на чемпионате мира в Сайтаме. Тогда олимпийская чемпионка выиграла короткую и произвольную программы, завоевав золото первенства планеты.

Тогда Загитова стала первой одиночницей из России, которой удалось одержать победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

«Мои медали тут лежат. С короткой программы, с произвольной и общая. Мои хорошенькие тут лежат», – говорит Загитова в ролике в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова приостановила карьеру и с тех пор не выступала на соревнованиях. Алина участвует в ледовых шоу и ведёт проекты, связанные с фигурным катанием на телевидении.

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