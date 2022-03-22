Роман Костомаров: Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, за каким турниром планирует следить на этой неделе.

Российские фигуристы, отстранённые от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине, выступят на Кубке Первого канала.

«За Кубком Первого канала не планирую следить, как и за мировым первенством. Без наших спортсменов чемпионат мира — уже не чемпионат мира.

В наше время подобных коммерческих турниров у нас не было, мы после Олимпийских игр участвовали на чемпионате мира. Это один из главных стартов в карьере фигуриста, может быть, второй по значимости после Олимпиады.

Естественно, Кубок Первого канала не сравнится по уровню с чемпионатом мира. В то же время у ребят появилась возможность посоревноваться между собой, не выходить из формы, держать себя в тонусе, получить удовольствие. Плюс есть возможность заработать какие-то деньги. Без этого старта, наверное, отдых получился бы слишком затяжной у фигуристов после Олимпиады», — приводит слова Костомарова «Газета.Ru».

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.