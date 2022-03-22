«Пир во время чумы». Тренер Великова — о Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России Людмила Великова рассказала, за каким турниром планирует следить на этой неделе.
Российские фигуристы, отстранённые от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине, выступят на Кубке Первого канала.
«Буду ли я следить за Кубком Первого канала? Нет. А за чемпионатом мира планирую, если получится прорваться.
Я считаю, что это пир во время чумы. Практика? Ну какая это может быть практика после Олимпийских игр? На что практикуемся? Нас отовсюду выгнали. И что дальше? Куда пойдём-то?
Я не знаю, для чего эти увеселения. Все же прекрасно понимают, что это постановка. Это же шоу, это не соревнования. С кем соревноваться-то? Самим с собой?» — приводит слова Великовой «Газета.Ru».
Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.
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