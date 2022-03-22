Фигурное катание невозможно без России. Наши люди всё-таки выступят на чемпионате мира

На чемпионате мира во Франции не выступят фигуристы из сборной России, но без русских спортсменов он всё равно не пройдёт. Причём наши ребята там будут в большинстве. Они выступят под флагами других стран, но сам факт их участия очень важен. Потому что фигурное катание без россиян невозможно, как бы ни хотелось кому-то убедить всех в обратном.

Нам есть за кого болеть и переживать на этом чемпионате мира. Во всех четырёх видах: и у мужчин, и у женщин, и в парах, и в танцах. Более того: есть наши ребята, которые реально претендуют на медали. Иностранцам придётся очень постараться, чтобы их победить.

Фигурист с русскими корнями претендует на титул чемпиона мира!

Больше всего российских спортсменов на чемпионате мира будет представлено в мужском одиночном катании. Это и фигуристы, непосредственно родившиеся и тренирующиеся в России, и те, кто имеет русские корни. Самые известные — Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев. Оба родились и тренируются в России, но катаются за иностранные сборные: Морис — за Грузию, Владимир — за Азербайджан. Литвинцев на высокие места пока не претендует, тем более последние пару лет вышли у него довольно сумбурными: он успел перейти из отделения «Конёк Чайковской» в «Ангелы Плющенко» и вернуться назад. Зато Морис имеет неплохие шансы забраться на подиум, особенно в отсутствие Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. Много лет он не изменяет родному штабу Тутберидзе. С Олимпиады в Пхёнчхане он показал заметный прогресс: там он был на 24-м месте, а в Пекине замкнул десятку сильнейших. Если как следует соберётся, то вполне может привезти с чемпионата мира медаль.

Никита Старостин, Александр Власенко и Владимир Самойлов тоже выросли в России, но сейчас выступают под флагами Германии, Венгрии и Польши соответственно. Тренируются они, в отличие от Литвинцева и Квителашвили, за границей. Правда, Самойлов, например, не по своей воле, а из-за запрета нашей федерации. Хотя Владимир не состоял в сборной России, его долго не хотели отпускать в другую страну, а когда переход всё же состоялся, ему не позволили продолжить тренировки в родной стране.

Денис Васильев из Латвии, Николай Майоров из Швеции и Илья Малинин из США пусть и родились не в России, но имеют русские корни — для нас они не чужие. Денис на минувшем чемпионате Европы завоевал бронзу и установил три личных рекорда, чем очень порадовал своего тренера Стефана Ламбьеля. Николай Майоров тренируется у своего отца Александра, который, между прочим, является первым наставником Алексея Ягудина. Илью Малинина также тренируют родители: и мама, и папа у него — бывшие фигуристы из России, но катались в своё время за сборную Узбекистана. А консультирует Илью знаменитый Рафаэль Арутюнян, воспитавший Нэйтана Чена. В этом сезоне 17-летний Малинин совершил настоящий прорыв: взял серебро чемпионата США, исполнив шесть четверных прыжков на две программы, и чуть не поехал на Олимпиаду в Пекине, но американская федерация отправила туда народного любимчика Джейсона Брауна. На чемпионате мира Илья будет дебютантом, но со своим умопомрачительным контентом у него есть все шансы на победу.

Битва одиночниц из России под флагами Грузии, Азербайджана и Польши

В женском одиночном российских фигуристок будет не так много, но все они хорошо известны болельщикам — это Екатерина Рябова, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова. Рябова, представляющая Азербайджан, три года каталась в «Ангелах Плющенко», но теперь за её подготовку отвечает отец. Она хорошо показала себя на последних двух чемпионатах Европы, заняв там шестые места, но на Олимпийских играх оказалась лишь пятнадцатой. Не впечатлил и её результат на чемпионате мира в прошлом году — 12-е место. Но, возможно, в этот раз Катя как следует настроится и выдаст свои лучшие прокаты?

Екатерина Рябова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В отличие от Рябовой, Анастасия Губанова совсем недавно выступала за Россию. Под флагом Грузии она стала соревноваться буквально с этого сезона и сразу выбилась в лидеры сборной. Настю мы любим за её великолепное скольжение и то самое истинно женское катание, поэтому с удовольствием посмотрим её нежные программы на чемпионате мира. Екатерина Куракова — одна из самых ярких и харизматичных фигуристок современности. Катается она за Польшу и одной своей улыбкой способна скрасить скучнейший старт. Так что грустить болельщикам при просмотре борьбы девушек во Франции она не позволит. Порция позитива от Кати, независимо от её итоговой оценки и места, будет обеспечена.

Конечно, никто и ничто не компенсирует отсутствие наших девочек во Франции, но будет здорово, если Рябова, Губанова и Куракова откатаются чисто и зададут жару своим конкуренткам.

Русская парница в сборной в Австралии и семейное счастье россиянина во Франции

В парах на чемпионате мира из наших фигуристов широко известных имён не найти. Но это как раз лишний повод с ними познакомиться. Так, 16-летняя Анастасия Голубева перешла в парное катание всего два года назад, а заодно сменила федерацию. И на весьма экзотическую: стала выступать за Австралию вместе с Гектором Гиотопулосом Муром. Тренируются они в подмосковной Балашихе, Гектору там очень нравится, и он активно осваивает русский язык. Этот сезон дебютный для их пары, и они одновременно соревнуются на юниорских и взрослых стартах. Другая россиянка Дарья Данилова представит во Франции со своим партнёром Мишелем Цибой Нидерланды.

Павел Ковалёв из Санкт-Петербурга более семи лет выступает под французским флагом, а его партнёрша Камиль в 2017 году вышла за него замуж. Пара очень опытная, но на чемпионат Европы и чемпионат мира смогла отобраться лишь в этом сезоне. Квота у Франции одна, а раньше Ковалёвых всегда кто-то опережал на национальном первенстве. Тем не менее они дождались своего звёздного часа: участие в домашнем чемпионате мира — их личная победа.

Выступающие за Грузию Карина Сафина и Лука Берулава встали в пару лишь в этом сезоне. Оба родились в России, но Лука в 2019 году сменил спортивное гражданство, а Карина последовала за ним. Занимаются они в группе Павла Слюсаренко в Перми — и очень успешно: на чемпионате Европы поднялись на четвёртое место, уступив лишь нашим ребятам, а на Олимпиаде в Пекине стали девятыми — хороший результат для недавно образовавшейся пары. В отсутствие сильнейших дуэтов на чемпионате мира они могут попасть в пятёрку лидеров.

Протеже Тутберидзе обеспечила Боснии и Герцеговине дебют на чемпионате мира

В танцах на льду россиян почти так же много, как и одиночников. Полностью российская пара Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский обеспечат Боснии и Герцеговине дебют на чемпионате мира. Кстати, у Митрофановой очень интересная история: попробовать себя в танцах ей порекомендовала сама Этери Тутберидзе, у которой девушка тренировалась один год. Ещё одни наши спортсмены выступят на чемпионате мира за Польшу: Анастасия Полибина и Павел Головишников. А Мария Казакова и Георгий Ревия представят Грузию. Заметили, что сборная этой страны полностью укомплектована нашими фигуристами? И во всех видах.

Кроме того, Екатерина Кузнецова из Оренбурга будет кататься во Франции за Азербайджан со своим партнёром Александром Колосовским, Мария Игнатьева из Екатеринбурга — за Венгрию в паре с Даниилом Семко, а Павел Лысак из Клина — за Словакию с Софией Марией Пухеровой. Все дуэты молодые и только начинают свой путь в танцах, поэтому о высоких результатах у них речи пока не идёт, но мы всем желаем удачи.

Без сборной России чемпионат мира, безусловно, многое теряет, но можно и нужно поддержать на нём наших спортсменов, которые выйдут на лёд под разными флагами, но привнесут русский дух.