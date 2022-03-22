Американский журналист рассказал, что будет с квотами россиян после пропуска ЧМ-2022

Американский журналист Филип Херш высказался о том, чем обернётся для российских фигуристов отстранение от чемпионата мира – 2022, который пройдёт на этой неделе во Франции.

«Побочный эффект запрета участия российских фигуристов на чемпионате мира: если ISU не изменит правила, у россиян будет только по одной квоте в каждой дисциплине на следующий чемпионат мира, где им будет разрешено выступить. Единственный участник должен будет занять место не ниже второго, чтобы уже на следующем чемпионате мира получить три квоты, или попасть в топ-10, чтобы получить два места.

Таким образом, отсутствие на этом чемпионате мира, вероятно, окажет долгосрочное влияние на фигурное катание в России (те же правила применяются к чемпионату мира среди юниоров)», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».

На чемпионат мира – 2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде.

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