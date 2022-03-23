Анна Щербакова и Марк Кондратюк назначены капитанами команд на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и чемпион ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк назначены капитанами команд «Красная машина» и «Время первых» на Кубке Первого канала. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на эфир Первого канала. Турнир пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.
Тренировки участников начнутся в четверг, 24 марта. Прыжковый фестиваль пройдёт 25 марта с 18:00 до 20:00, после чего состоится жеребьёвка командного турнира. Командный турнир начнётся в субботу, 26 марта, в 17:00 с презентации команд. Выступления участников начнутся с ритм-танца, затем короткие программы покажут мужчины, спортивные пары и женщины. В аналогичном порядке фигуристы покажут произвольные программы в воскресенье, 27 марта. Награждение запланировано на 20:35.
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