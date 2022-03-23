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Плющенко объяснил, почему на Олимпийских играх — 2022 ставил на Щербакову

Плющенко объяснил, почему на Олимпийских играх — 2022 ставил на Щербакову
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему на Олимпийских играх – 2022 ставил на Анну Щербакову, а не на исполняющую пять четверных Александру Трусову или рекордсменку мира по баллам Камилу Валиеву.

«Когда Саша Трусова начала у меня кататься и мы приехали вместе с ней на чемпионат России в декабре 2020-го, я впервые увидел Щербакову не с трибуны. Внимательно смотрел все её тренировки, как она разминается, что делает на льду. Аня выступала тогда после COVID-19, а я уже знал, что это такое: сам переболел в очень сложной форме, лежал в реанимации. И эта девочка откатала и короткую, и произвольную программу чисто. Вот тогда я понял, что у Щербаковой есть стержень, что она не просто способна собираться, но совершенно потрясающе умеет это делать в нужный момент.

Окончательно я убедился в этом на чемпионате мира в Стокгольме. На тренировках Щербакова не могла делать вообще ничего, с тройных прыжков падала. Заходила на каскад тройной лутц — тройной риттбергер и падала с него постоянно, в то время как Саша Трусова была в блестящей форме и выносила на тренировках всех. Ну а перед Олимпийскими играми я прикинул, что у Ани, помимо её личностных качеств, уже имеется успешный опыт крупных турниров. Вот и решил поставить на неё.

Почему кандидатура Валиевой вызывала сомнения? Камила потрясающая спортсменка. У неё блестящая пластика, красивые движения, красивые вращения, она дотягивает ноги. Плюс красивейшие прыжки с хорошим выкатом, за что можно ставить большие плюсы, бонусовать. Но вот почему-то я верил в Аню», — приводит слова Плющенко RT.

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