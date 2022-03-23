Плющенко объяснил, почему на Олимпийских играх — 2022 ставил на Щербакову

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему на Олимпийских играх – 2022 ставил на Анну Щербакову, а не на исполняющую пять четверных Александру Трусову или рекордсменку мира по баллам Камилу Валиеву.
«Когда Саша Трусова начала у меня кататься и мы приехали вместе с ней на чемпионат России в декабре 2020-го, я впервые увидел Щербакову не с трибуны. Внимательно смотрел все её тренировки, как она разминается, что делает на льду. Аня выступала тогда после COVID-19, а я уже знал, что это такое: сам переболел в очень сложной форме, лежал в реанимации. И эта девочка откатала и короткую, и произвольную программу чисто. Вот тогда я понял, что у Щербаковой есть стержень, что она не просто способна собираться, но совершенно потрясающе умеет это делать в нужный момент.
Окончательно я убедился в этом на чемпионате мира в Стокгольме. На тренировках Щербакова не могла делать вообще ничего, с тройных прыжков падала. Заходила на каскад тройной лутц — тройной риттбергер и падала с него постоянно, в то время как Саша Трусова была в блестящей форме и выносила на тренировках всех. Ну а перед Олимпийскими играми я прикинул, что у Ани, помимо её личностных качеств, уже имеется успешный опыт крупных турниров. Вот и решил поставить на неё.
Почему кандидатура Валиевой вызывала сомнения? Камила потрясающая спортсменка. У неё блестящая пластика, красивые движения, красивые вращения, она дотягивает ноги. Плюс красивейшие прыжки с хорошим выкатом, за что можно ставить большие плюсы, бонусовать. Но вот почему-то я верил в Аню», — приводит слова Плющенко RT.
- 23 марта 2022
-
18:16
-
17:50
-
17:19
-
15:55
-
11:16
-
10:31
-
10:01
- 22 марта 2022
-
23:41
-
22:37
-
20:22
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
14:28
-
12:07
-
11:19
-
09:42
-
08:19
- 21 марта 2022
-
19:09
-
17:24
-
17:17
-
15:47
-
15:32
-
15:01
-
14:50
-
11:22
-
10:00
-
09:30
- 20 марта 2022
-
14:32
-
13:56
-
13:46
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:10
-
20:22
-
19:03