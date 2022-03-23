Блогер Фран высказалась о короткой программе фигуристок на ЧМ

Известный блогер Фран высказалась о короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

Победу одержала японка Каори Сакамото, которая на пять баллов опередила ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл. Ни одна из фигуристок не стала исполнять элемент ультра-си – тройной аксель.

«Несмотря на некоторые сомнения по поводу подсчёта баллов, какая же это была освежающая короткая программа. Я бы сказала, что по крайней мере шесть фигуристок борются за пьедестал почёта, что сделает произвольную программу суперинтересной.

Каори — вероятный победитель, но второе-третье места очень вероятны для Ён Ю, Луны, Вакабы Хигути, Алисы и Мэрайи», — написала Фран на своей странице в «Твиттере».