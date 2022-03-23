Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира
Поделиться
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Монпелье (Франция). За свой прокат Сакамото получила 80,32 балла, на пять баллов опередив ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл.
Екатерина Рябова из Азербайджана – девятая (65,52), Анастасия Губанова из Грузии – 14-я (62,52), представляющая Польшу Екатерина Куракова – 16-я (61,92).
Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 80,32.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,00.
3. Мэрайя Белл (США) – 72,55.
4. Ён Ю (Южная Корея) – 72,08.
5. Алиса Лью (США) – 71,91.
6. Николь Шотт (Германия) – 67,77.
Комментарии
- 23 марта 2022
-
18:16
-
17:50
-
17:19
-
15:55
-
11:16
-
10:31
-
10:01
- 22 марта 2022
-
23:41
-
22:37
-
20:22
-
18:15
-
18:00
-
17:38
-
14:28
-
12:07
-
11:19
-
09:42
-
08:19
- 21 марта 2022
-
19:09
-
17:24
-
17:17
-
15:47
-
15:32
-
15:01
-
14:50
-
11:22
-
10:00
-
09:30
- 20 марта 2022
-
14:32
-
13:56
-
13:46
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:10
-
20:22
-
19:03
Партнерский контент