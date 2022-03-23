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Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира

Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира
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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Монпелье (Франция). За свой прокат Сакамото получила 80,32 балла, на пять баллов опередив ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл.

Екатерина Рябова из Азербайджана – девятая (65,52), Анастасия Губанова из Грузии – 14-я (62,52), представляющая Польшу Екатерина Куракова – 16-я (61,92).

Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 80,32.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,00.
3. Мэрайя Белл (США) – 72,55.
4. Ён Ю (Южная Корея) – 72,08.
5. Алиса Лью (США) – 71,91.
6. Николь Шотт (Германия) – 67,77.

Фигурное катание. ЧМ-2022. Монпелье, Франция
Женщины. Короткая программа
23 марта 2022, среда. 13:10 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
80.32
2
Луна Хендрикс
Бельгия
75.00
3
Мэрайя Белл
США
72.55
Комментарии
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