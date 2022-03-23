Фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины за лайк поста Плющенко

Родившаяся в России фигуристка Анастасия Шаботова приказом Министерства молодёжи и спорта Украины исключена из состава национальной сборной по фигурному катанию, сообщается на сайте Федерации фигурного катания Украины. Уточняется, что решение принято именно министерством, так как подобных полномочий у федерации нет.
Ранее 16-летняя спортсменка поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине.
Шаботова – двукратная чемпионка Украины. В 2019 году Анастасия заявила, что в группе Этери Тутберидзе подросткам дают допинг. Тренер спортсменки тогда заявила, что девочка посчитала допингом обычные витамины, которые ей дали. После этого инцидента фигуристка сменила спортивное гражданство.
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