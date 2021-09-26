Юная фигуристка уехала из России после скандала. И уже затащила Украину на Олимпиаду

Бывшая российская фигуристка спасла Украину от фиаско и добыла для своей новой страны вожделенную путёвку на Олимпиаду. Теперь у 15-летней Анастасии Шаботовой прекрасные шансы выступить на Играх в Пекине, куда большинство одиночниц из России даже не попадут.

А ведь после неприятного скандала в «Инстаграме» и резкой критики казалось, что карьера Насти закончится, едва успев начаться. Да и на Украине вместо тёплого приёма её ждали претензии со стороны главной соперницы и её мамы.

Но эта девочка просто терпит и идёт к цели. Шаботова уже в шаге от Олимпиады!

Юной фигуристке не простили скандал в «Инстаграме»

История Анастасии Шаботовой доказывает, что при огромном желании и работоспособности можно преодолеть любые невзгоды. К 13 годам за плечами москвички не было больших спортивных успехов, зато был громкий скандал, после которого её перспективы пробиться в элиту на родине казались минимальными. Во время эфира в «Инстаграме» Настя допустила неосторожные высказывания о допинге.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала девочка на камеру.

Слова юной фигуристки взбудоражили и болельщиков, и экспертов, а все попытки мамы и тренера сгладить ситуацию тонули в обильной и резкой критике. Давление было колоссальным. После такой истории немудрено было и закончить со спортом, чтобы поберечь неокрепшую детскую психику. Но Настя и её семья нашли другой выход. После скандала юная фигуристка уехала из России. Шаботова сменила гражданство и стала представлять Украину.

В новой стране перед Шаботовой открывались более реальные перспективы на участие в главных стартах, но и там всё шло отнюдь не гладко. По политическим соображениям многие украинцы были против натурализации российской фигуристки. Не одобрила решение своей федерации и лучшая на тот момент фигуристка Украины Анастасия Архипова.

«Да, теперь в Украине у меня появилась сильная соперница Анастасия Шаботова. Честно признаюсь, когда услышала, что российская фигуристка захотела выступать за нашу страну, очень удивилась. И не могу сказать, что обрадовалась», — цитировал спортсменку Xsport.ua.

Ещё резче высказывалась мама Архиповой, Лариса: «Шаботова из России, так сильно полюбившая Украину (случайно), едет на контрольные прокаты на Украину то ли от безвыходности, то ли от сильной любви к Украине! А мы тут, смешные, бьёмся как рыбы об лёд, не понимая, что мы просто расходный материал, о который рано или поздно вытрут ноги!»

Украина потеряла единственную квоту на чемпионате мира

Острую реакцию Архиповых понять можно: переход Шаботовой неминуемо означал угрозу лидерским позициям чемпионки Украины. Уже в первый же сезон в другой стране ученица Светланы Пановой вышла на качественно новый уровень и выучила тройной аксель. Спортсменка не переставала прогрессировать и в скором времени выиграла юниорский и взрослый чемпионаты Украины. И это на фоне неудач самой Архиповой: проблемы со здоровьем вскрылись как раз перед национальным турниром в прошлом году. Фигуристка заняла только четвёртое место, в то время как Шаботова защитила титул и взяла золото.

Объективно Настя была сильнее своей соперницы, и было бы логичнее отправить именно её на чемпионат мира в Стокгольме. Проблема заключалась лишь в том, что по возрасту спортсменка не имела права участвовать в международном турнире. Заменить бывшую россиянку была призвана Архипова, но в Швеции она провалилась. В короткой программе фигуристка грязно выполнила тройной тулуп и потеряла каскад с тройным сальховом. В итоге она с трудом набрала 45 баллов и стала 35-й из 37 участниц. Стоит ли говорить, что в произвольную программу Анастасия не отобралась и потеряла единственную квоту Украины в женском одиночном катании.

Шаботова вернула новой стране путёвку на Олимпиаду

Из-за провала Архиповой сборная Украины оказалась в сложном положении. Исправить ситуацию можно было только одним способом – попасть в топ-6 на квалификационном турнире в Оберстдорфе. За право поехать в Оберстдорф снова конкурировали Шаботова и Архипова, причём последняя явно была недовольна, когда украинская федерация выбрала бывшую россиянку.

«Уже выбрали, кто поедет в Оберстдорф бороться за квоту. Это будет Анастасия Шаботова. Но если каким-то чудом она её получит, то решаться, кто поедет на Олимпиаду, будет на чемпионате Украины», — говорила Архипова, очевидно, не веря в успех коллеги по команде.

Перед Настей стояла ответственная задача, но она с ней справилась. Спортсменка не обошлась без ошибок, но результата в 177,70 баллов хватило, чтобы выполнить условие Международного союза конькобежцев. Бывшая российская фигуристка уже затащила Украину на Олимпиаду.

Стоит отметить, что квота не именная, и на поездку в Китай наверняка будет претендовать и Архипова. Впрочем, её шансы при объективном судействе пока кажутся невысокими, а значит, велика вероятность, что Анастасия Шаботова выступит на Играх. А вот сразу несколько потрясающих российских фигуристок этой возможности точно будут лишены.