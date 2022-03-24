Меган Дюамель заявила, что её оскорбили в трансляции в официальном YouTube-канале ISU

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях, канадская фигуристка Меган Дюамель сообщила об оскорблениях, которые были произнесены во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев (ISU).

«Во время трансляции на YouTube-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали сучкой в прямом эфире в конце трансляции», — написала Дюамель на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Также Дюамель (в паре с Эриком Рэдфордом) — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка четырёх континентов.

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