В топ-10 после короткой программы на ЧМ-2022 — шесть фигуристок старше 20 лет

В десятке сильнейших после короткой программы в соревнованиях женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), оказалось сразу шесть фигуристок старше 20 лет. Среди них вся тройка призёров. Лидирующей японке Каори Сакамото 21 год, занимающей второе место представительнице Бельгии Луне Хендрикс – 22, американке Мэрайе Белл – 25.

Также старше 20 лет – Николь Шотт из Германии (6-е место), японка Вакаба Хигути (7-е) и американка Карен Чен (8-е).

Младше 20 лет только четыре фигуристки: 17-летняя кореянка Ён Ю, 16-летняя американка Алиса Лью, 19-летняя представительница Канады Мэдлин Шизас и Екатерина Рябова из Азербайджана, которой 19 лет исполнится 27 марта.

Напомним, действующей чемпионке мира россиянке Анне Щербаковой, которая из-за отстранения национальной команды не сможет защитить титул, 28 марта исполнится 18 лет.