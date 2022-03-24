Сёма Уно: хочу сделать всё возможное, чтобы заставить моего тренера Ламбьеля гордиться

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года японский фигурист Сёма Уно прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате мира во Франции.

«Смог откататься так, как всегда делаю это на тренировках. Очень сложно показать всё, что наработано на тренировках на соревнованиях, поэтому я рад, что всё сработало.

Моя произвольная программа насыщена сложными прыжками, такими как четверные риттбергер и сальхов. Конечно, прыжки тоже важны, но не менее важны и другие элементы. Хореографию поставил мой тренер Стефан Ламбьель, так что я очень хочу сделать всё возможное, чтобы заставить его гордиться.

За последние три года с предыдущего выступления во Франции я сильно изменился. Тогда у меня был спад карьеры, но теперь я катаюсь ради будущего, нахожусь на подъёме и хочу это показать», — сказал Уно после проката.