Фигуристы Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ во Франции
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Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установил новый мировой рекорд в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция). За свой прокат Пападакис и Сизерон получили от судей 92,73 балла. В оценке за компоненты за интерпретацию музыки они получили 10 баллов.
Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла.
Пападакис и Сизерон захватили лидерство в ритм-танце. До завершения этого вида программы осталось выступить четырём дуэтам.
Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.
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