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Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира во Франции

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира во Франции
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), завершились соревнования дуэтов в ритм-танце. Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла. Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла.

Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 92,73.
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 89,72.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,51.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 84,22.
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 80,79…
16. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 66,76.
17. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 66,69.

Фигурное катание. ЧМ-2022. Монпелье, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
25 марта 2022, пятница. 13:00 МСК
Окончено
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