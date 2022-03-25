Ирина Слуцкая — о Кубке Первого канала: к любому соревнованию спортсмен подходит серьёзно
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о важности соревнования российских фигуристов на Кубке Первого канала, который стартует сегодня, 25 марта, в Саранске.
С 23 по 27 марта во Франции проходит чемпионат мира по фигурному катанию, от участия в котором российские спортсмены отстранены решением ISU.
«Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году, потому что мы являемся сильнейшими в мире. То, что сейчас в России проводят соревнования для спортсменов, важно. Необходимо сохранять чувство соревнования.
Нужно ли относиться серьёзно к Кубку Первого канала? Это в первую очередь соревнование, а к любому соревнованию спортсмен подходит серьёзно», — приводит слова Слуцкой «Спорт день за днём».
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