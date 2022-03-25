Кубок Первого канала. Фигуристы сразятся в прыжковом турнире. Всё решат девочки? LIVE

25 марта в 18:00 в Саранске стартует командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала. Организаторы разработали уникальный формат, в котором лучшие фигуристы России разделятся на две команды и поведут борьбу за солидный денежный приз. В первый день пройдёт прыжковый турнир между смешанными командами из девушек, мужчин и пар. В нём примут участие Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Составы команд на прыжковый и основной турнир станут известны позднее.

На Первом канале прыжковый турнир будет показан с существенной задержкой — в 23:35.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».