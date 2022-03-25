Кубок Первого канала. Фигуристы сразятся в прыжковом турнире. Всё решат девочки? LIVE

25 марта в 18:00 в Саранске стартует командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала. Организаторы разработали уникальный формат, в котором лучшие фигуристы России разделятся на две команды и поведут борьбу за солидный денежный приз. В первый день пройдёт прыжковый турнир между смешанными командами из девушек, мужчин и пар. В нём примут участие Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Составы команд на прыжковый и основной турнир станут известны позднее.
На Первом канале прыжковый турнир будет показан с существенной задержкой — в 23:35.
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Главное, что нужно знать о самом зрелищном турнире весны среди фигуристов.
В качестве ведущих и группы поддержки обеих команд на Кубке Первого канала будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин.
Неприятная новость для любителей фигурного катания. Увидеть битву прыжков в режиме реального времени смогут только посетители «Саранск Арены». Остальным же придётся ждать 23:35 по московскому времени. Именно тогда Первый канал покажет первый день соревнований в рамках собственного турнира.
Но расстраиваться не стоит! Все подробности прыжкового турнира и жеребьёвки команд — в нашей онлайн-трансляции.
Формат прыжкового фестиваля
Прыжковый фестиваль пройдёт в формате командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды, состоящие из мужчин, женщин и спортивных пар, которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Спортсмены покажут сложнейшие элементы ультра-си, которые будут оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Предлагаем ознакомиться с полным расписанием соревнований.
25 марта
18:00 — прыжковый фестиваль
26 марта
17:00 — 17:10 — презентация команд
17:10 — 17:30 — танцы на льду, ритм-танец
17:30 — 18:20 — мужчины, короткая программа
18:35 — 19:15 — пары, короткая программа
19:15 — 20:30 — женщины, короткая программа
27 марта
17:00 — 17:05 — презентация команд
17:05 — 17:25 — танцы на льду, произвольный танец
17:25 — 18:25 — мужчины, произвольная программа
18:40 — 19:25 — пары, произвольная программа
19:25 — 20:25 — женщины, произвольная программа
20:25 — награждение
Состав участников прыжкового турнира на Кубке Первого канала
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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