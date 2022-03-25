Каскад из двух четверных принёс Марку Кондратюку победу в прыжковом турнире

Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала завершился индивидуальным турниром. Каждый из фигуристов исполнял каскад из двух прыжков либо из трёх с ойлером. Каждому давалось по две попытки, засчитывалась лучшая.



Уверенную победу с каскадом четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов одержал Марк Кондратюк, получивший 22,42 балла и приз в 500 тыс. рублей.



Отметим, что второй результат у Камилы Валиевой. Четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, оценённые в 19,05 балла.



Третье место занял Евгений Семененко, прыгнувший четверной риттбергер — ойлер — тройной сальхов и получивший 18,66 балла.

Вероника Жилина за четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов набрала 17,99 балла. А Софья Самоделкина за четверной риттбергер — ойлер — тройной сальхов получила 17,61 балла.