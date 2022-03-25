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Кондратюк — о взаимоотношениях с командой Щербаковой: никаких склок у нас не будет

Кондратюк — о взаимоотношениях с командой Щербаковой: никаких склок у нас не будет
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Капитан синих Марк Кондратюк рассказал о взаимоотношениях команд на Кубке Первого канала и атмосфере на турнире в Саранске.

«Мы не на войне, чтобы шпионить. Всё очень дружно, культурно, я знаю Аню Щербакову и, думаю, никаких склок у нас не будет. Может, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее.

Успели ли погулять по городу? Сегодня гуляли, ходили. Как раз трио, которое завершало прыжковый фестиваль, мы ходили, гуляли. Без каких-то достопримечательностей, просто гуляли. Надеюсь, ещё успеем что-то посмотреть конкретное. Город симпатичный, приятный.

Что круче — Кубок Первого канала или чемпионат мира? Хорошая попытка, но нет», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Прыжковый фестиваль от команды синих вместе с Кондратюком завершали Камила Валиева и Евгений Семененко. Это же трио заняло первые три места в индивидуальном прыжковом турнире.

Кондратюк зажёг на прыжковом турнире, исполнив суперкаскад. Но его команда проиграла Кондратюк зажёг на прыжковом турнире, исполнив суперкаскад. Но его команда проиграла
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