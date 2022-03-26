Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира во Франции

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью.

Благодаря успешному произвольному прокату представляющая Грузию Анастасия Губанова сумела подняться с 14-го места после короткой программы на шестое итоговое.

Российские фигуристки были отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Женщины



1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70…

3. Алиса Лью (США) – 211,19.

4. Мэрайя Белл (США) – 208,66.

5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61

7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55

8. Карен Чен (США) – 192,51.

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50…

13. Екатерина Куракова (Польша) – 186,43.