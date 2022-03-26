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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира во Франции

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира во Франции
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью.

Благодаря успешному произвольному прокату представляющая Грузию Анастасия Губанова сумела подняться с 14-го места после короткой программы на шестое итоговое.

Российские фигуристки были отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70…
3. Алиса Лью (США) – 211,19.
4. Мэрайя Белл (США) – 208,66.
5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61
7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55
8. Карен Чен (США) – 192,51.
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50…
13. Екатерина Куракова (Польша) – 186,43.

Фигурное катание. ЧМ-2022. Монпелье, Франция
Женщины. Произвольная программа
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
236.09
2
Луна Хендрикс
Бельгия
217.70
3
Алиса Лью
США
211.19
Комментарии
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