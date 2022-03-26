Тутберидзе грела собаку, Щербаковой кланялись, Валиева брала интервью у Медведевой. Фото

25 марта в Саранске состоялся первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию. Команда Анны Щербаковой одержала победу в прыжковом турнире, опередив команду Марка Кондратюка. Каждый из фигуристов исполнял каскад из двух прыжков либо из трёх с ойлером. Каждому давалось по две попытки, засчитывалась лучшая.
Лучшие кадры с Кубка Первого канала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Анна Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв бились за честь красных, Марк Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — за честь синих.
Лучший каскад удался Щербаковой. Четверной флип — ойлер — тройной сальхов на 20,86 балла. Не подкачали и остальные участники её команды, благодаря чему красные выиграли «серию буллитов» — 54,78:49,54.
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