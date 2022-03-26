22-летняя Луна Хендрикс завоевала первую в истории Бельгии медаль ЧМ среди женщин

22-летняя Луна Хендрикс стала первой фигуристкой в истории Бельгии, которой удалось завоевать медаль на чемпионате мира.

Напомним, на ЧМ-2022 в Монпелье (Франция) Хендрикс завоевала серебряную награду, в сумме набрав 217,70 балла. Победу в соревнованиях одержала японка Каори Сакамото (236,09). Тройку призёров замкнула представительница США Алиса Лью (211,19).

Примечательно, что Хендрикс незадолго до чемпионата мира получила травму паха из-за падения во время тренировки. Однако это не помешало Луне завоевать медаль.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) бельгийка заняла восьмое место (206,79).

Российские фигуристки в турнире участия не приняли из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

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