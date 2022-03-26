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Чемпионат мира-2022 по фигурному катанию, победа Сакамото без ультра-си — без России женское катание ждёт деградация?

Чемпионат мира выиграла фигуристка без ультра-си. Женское катание деградирует без России?
Екатерина Авдонина
Победа Сакамото без ультра-си
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Каори Сакамото прервала длительное доминирование россиянок. Но её катание морально устарело: баллы ниже Загитовой лишь подтверждают это.

Пока наши фигуристы устраивали град из ультра-си на прыжковом турнире на Кубке Первого канала, на чемпионате мира в Монпелье женщины разыграли очередной комплект медалей. Золото ожидаемо досталось японке Каори Сакамото, которая была лучшей на Олимпиаде сразу после Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Фигуристка блестяще справилась со своими программами, но так и не показала чемпионского катания. Устаревший набор элементов откровенно разочаровал. Ни квадов, ни трикселей мы так и не увидели. Что уж там говорить, если даже контент двадцатилетней давности от Ирины Слуцкой выглядел мощнее.

По баллам Каори уступила своей главной конкурентке — только не Щербаковой, а Алине Загитовой, которая три года назад выиграла мировое первенство с лучшим результатом.

И как бы иностранные эксперты ни хотели скрыть это, подобный исход соревнований лишь доказывает, что без России мировой спорт ждёт тотальная деградация. У женского одиночного катания больше нет будущего?

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Сакамото превзошла результат Щербаковой

Яркое, богатое на эмоции выступление Каори Сакамото не смогло оживить текущий чемпионат мира в Монпелье. Японка выложилась на все сто процентов в короткой и произвольной программах и ожидаемо завоевала золото. Впервые с 2018 года вершина пьедестала мирового первенства покорилась спортсменке не из России. Правда, стоит сделать оговорку, что россиянки не участвовали в этом турнире, поскольку были не допущены до него.

Без наших феноменальных девочек смотреть соревнования женщин было откровенно скучно. В техническом плане казалось, что фигурное катание деградировало без России. Сакамото обошлась без элементов ультра-си, так ещё, и, по словам Татьяны Тарасовой, представила контент двадцатилетней давности. Что и говорить, если в произвольной программе она показала лишь один каскад 3-3. Даже Ирина Слуцкая, начавшая революцию в женском одиночном катании задолго до учениц Тутберидзе, показывала намного больше.

При этом оценки Каори получила хорошие, даже слишком. Видимо, судьи, обрадовавшись смене лидера, решили одарить фигуристку и поставили ей баллы, превышающие результат олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая набрала в прошлом году в Стокгольме 233,17 балла с попыткой четверного флипа и каскадами лутц-риттбергер в обеих программах. Конечно, бронзовый призёр Игр в Пекине всегда славилась кошачьим скольжением и прекрасным артистизмом, но на фоне воспитанницы «Хрустального» Сакамото всё же блекнет.

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Без четверных и с грязным тройным акселем

Щедры оказались арбитры и к обладательнице серебряной медали Луне Хендрикс. Спортсменка, как и обещала, откаталась на кураже, даже не почувствовав боли от недавней травмы паха, и принесла Бельгии историческую награду, а ведь до этого она и не надеялась попасть в пятёрку лучших. Фигуристка проявила настоящую силу воли, поэтому ей можно простить пару недокрутов на прыжках.

К сожалению, дорого они обошлись Алисе Лью, которая одна из немногих решилась на элемент ультра-си в произвольной программе. В короткой ни одна из участниц не рискнула заходить на тройной аксель, что наводило на мысли, что сложных прыжков на этом старте мы так и не увидим. Тем не менее американка пошла ва-банк и попыталась скрутить 3,5 оборота на акселе, однако сделала немного меньше, за что получила «галку» от судей. С таким исполнением о четверных от бывшей соперницы Валиевой можно было и не мечтать.

Нечем было порадовать публику и кореянке Ён Ю, которая также справилась с трикселем неидеально. Почувствовав, что элемент выполнен неудачно, фигуристка посыпалась и сделала ещё несколько грубых ошибок, допустив падение на тройном флипе в конце проката. Та же участь постигла Вакабу Хигути, которая улетела в произвольной программе на тринадцатое место. Спортсменка из Японии упала с тройного акселя, сорвала двойной и недокрутила три прыжка. Смотреть на её выступление было тяжело.

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Женское катание деградирует без России?

Разница между уровнем россиянок и иностранок видна невооружённым глазом. Пока наши фигуристки учат четверные и ищут новые подходы к хореографии, двигая спорт вперёд, за рубежом предпочитают топтаться на месте. Чересчур осторожная тактика некоторых участниц на чемпионате мира лишь подтверждает это. Спортсменки и их тренеры знали, что в отсутствие наших девочек можно не напрягаться и получить медали за аккуратное, но устаревшее катание.

Сакамото невероятным образом набрала баллы выше Щербаковой, но так не смогла превзойти её по мастерству. Каори серьёзно уступает всем нашим лидерам: ни технически, ни артистически она не сравнится с Камилой Валиевой, не сможет она прыгать квады так легко и непринуждённо, как делает это Александра Трусова, а её скольжение — лёгкое и выразительное — всё равно слегка хуже, чем у королевы конька Алёны Косторной.

Даже прошлому поколению фигуристок из России японка заметно проигрывает. Сакамото дебютировала во взрослых в одно время с Алиной Загитовой и почти всегда оказывалась позади олимпийской чемпионки. Не изменилось это и сейчас, когда ученица Этери Тутберидзе даже не выходит на соревновательный лёд. В 2019 году Алина выиграла мировое первенство с лучшим результатом, чем у Каори три года спустя. Говорить о чём-то после этого излишне.

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Нужно только уточнить, что дело вовсе не в японской фигуристке, а в целом в состоянии мирового спорта, который, оставшись без России, стал стремительно регрессировать. Если за рубежом не хотят краха женского одиночного катания, им придётся решать эту проблему. А так как пока предпосылок к резкому скачку развития в иностранных школах фигурного катания нет, то выход лишь один — вернуть в сообщество россиян, которые не боятся трудностей и заходят на многооборотные прыжки с завидной регулярностью.

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