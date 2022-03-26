«Женский турнир здорового человека». Канадская журналистка — о ЧМ, прошедшем без россиянок

Известный канадский спортивный журналист Беверли Смит высказалась о женском турнире одиночниц на чемпионате мира во Франции.

«На чемпионате мира был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото вытирающая слёзы во время гимна. Таким должен быть турнир», — написала Смит у себя в «твиттере».

Золотую медаль ЧМ завоевала японка Каори Сакамото (236,09 балла). Серебряным призёром стала Луна Хендрикс (217,70) из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью (211,19).

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

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