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Японский фигурист Сёма Уно выиграл чемпионат мира

Японский фигурист Сёма Уно выиграл чемпионат мира
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Сёма Уно, вторым стал его соотечественник Юма Кагияма. На третье место по сумме двух выступлений поднялся американец Винсент Чжоу.

Представляющий Грузию Морис Квителашвили — четвёртый.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) – 312,48.
2. Юма Кагияма (Япония) – 297,60.
3. Винсент Чжоу (США) – 277,38.
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 272,03.
5. Камден Пулкинен (США) – 271,69.
6. Кадзуки Томоно (Япония) – 269,37…
9. Илья Малинин (США) – 263,79…
13. Денис Васильев (Латвия) – 243,00…
15. Михаил Селевко (Эстония) – 234,72.
16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 233,62…
23. Иван Шмуратко (Украина) – 196,65.

Фигурное катание. ЧМ-2022. Монпелье, Франция
Мужчины. Произвольная программа
26 марта 2022, суббота. 12:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
312.48
2
Юма Кагияма
Япония
297.60
3
Винсент Чжоу
США
277.38
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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