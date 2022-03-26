Японский фигурист Сёма Уно выиграл чемпионат мира

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Сёма Уно, вторым стал его соотечественник Юма Кагияма. На третье место по сумме двух выступлений поднялся американец Винсент Чжоу.

Представляющий Грузию Морис Квителашвили — четвёртый.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Мужчины



1. Сёма Уно (Япония) – 312,48.

2. Юма Кагияма (Япония) – 297,60.

3. Винсент Чжоу (США) – 277,38.

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 272,03.

5. Камден Пулкинен (США) – 271,69.

6. Кадзуки Томоно (Япония) – 269,37…

9. Илья Малинин (США) – 263,79…

13. Денис Васильев (Латвия) – 243,00…

15. Михаил Селевко (Эстония) – 234,72.

16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 233,62…

23. Иван Шмуратко (Украина) – 196,65.