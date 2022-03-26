Японский фигурист Сёма Уно выиграл чемпионат мира

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Сёма Уно, вторым стал его соотечественник Юма Кагияма. На третье место по сумме двух выступлений поднялся американец Винсент Чжоу.
Представляющий Грузию Морис Квителашвили — четвёртый.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины
1. Сёма Уно (Япония) – 312,48.
2. Юма Кагияма (Япония) – 297,60.
3. Винсент Чжоу (США) – 277,38.
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 272,03.
5. Камден Пулкинен (США) – 271,69.
6. Кадзуки Томоно (Япония) – 269,37…
9. Илья Малинин (США) – 263,79…
13. Денис Васильев (Латвия) – 243,00…
15. Михаил Селевко (Эстония) – 234,72.
16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 233,62…
23. Иван Шмуратко (Украина) – 196,65.
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