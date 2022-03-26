Елизавета Туктамышева вспомнила о своих медалях с чемпионатов мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о завоёванных ею медалях чемпионатов мира.



«Ровно год назад в этот день я завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. Важнейшая медаль в моей спортивной карьере. А семь лет назад — золото чемпионата мира в Шанхае.



Меня часто спрашивают про мою мотивацию, так вот эти победы — это один из способов быть уверенной, что я могу многое и нужно продолжать делать то, что любишь», — написала Туктамышева в соцсетях.

В эти дни в Монпелье (Франция) проходит чемпионат мира, от участия в котором российских фигуристок отстранили из-за ситуации на Украине.

Туктамышева в составе команды «Время первых» выступает на Кубке Первого канала в Саранске. Ученица Алексея Мишина представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара.