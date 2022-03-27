ISU перенесёт этапы Гран-при из России и Китая в следующем сезоне
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Международный союз конькобежцев (ISU) собирается перенести этапы Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский этап планируют перенести в другую страну из-за проведения специальной военной операции на Украине. Перенос этапа Гран-при из Китая произойдёт из-за ужесточения ковидных правил, затрудняющих прибытие иностранцев в страну.
О месте проведения перенесённых этапов Гран-при России и Китая пока не сообщается.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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