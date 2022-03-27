Обновлённый мировой рейтинг ISU: Щербакова — 1-я Трусова — 2-я, Туктамышева выше Валиевой

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опубликован обновлённый мировой рейтинг за последние два сезона. Лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова.

1. Анна Щербакова (Россия) — 4419.

2. Александра Трусова (Россия) — 3646.

3. Каори Сакамото (Япония) — 3423.

4. Ён Ю (Южная Корея) — 3254.

5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 2923.

6. Алиса Лью (США) — 2806.

7. Камила Валиева (Россия) — 2745.

8. Луна Хендрикс (Бельгия) — 2672.

9. Алёна Косторная (Россия) — 2565.

10. Карен Чен (США) — 2553.

14. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 2138.

16. Екатерина Куракова (Польша) — 1912.

20. Майя Хромых (Россия) — 1759.

22. Виктория Сафонова (Беларусь) — 1632.

39. Софья Самодурова (Россия) — 1127.

44. Дарья Усачёва (Россия) — 1032.

51. Ксения Синицына (Россия) — 908.

69. Евгения Медведева (Россия) — 624.

72. Анастасия Шаботова (Украина) — 586.

73. Алина Загитова (Россия) — 582.

77. Софья Акатьева (Россия) — 500.

81. Софья Муравьёва (Россия) — 475.

86. Аделия Петросян (Россия) — 453.

87. Софья Самоделкина (Россия) — 428.

Среди мужчин лидером зачёта стал олимпийский чемпион Пекина, американец Нэйтан Чен, 2-я и 3-я позиции достались японцам Юме Кагияме и Сёме Уно соответственно.

1. Нэйтан Чен (США) – 3964.

2. Юма Кагияма (Япония) — 3564.

3. Сёма Уно (Япония) – 3558.

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 3091.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 3031.

6. Джейсон Браун (США) – 2976.

7. Юдзуру Ханю (Япония) – 2841.

8. Киган Мессинг (Канада) — 2722.

9. Маттео Риццо (Италия) – 2586.

10. Денис Васильев (Латвия) — 2530.

14. Дмитрий Алиев (Россия) – 2299.

15. Андрей Мозалёв (Россия) — 2294.

17. Евгений Семененко (Россия) — 2064.

21. Марк Кондратюк (Россия) — 1877.

22. Александр Самарин (Россия) – 1874.

23. Илья Малинин (США) — 1802.

24. Михаил Коляда (Россия) — 1777.

В рейтинге танцевальных пар лидируют россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на 2-м месте.

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 4391.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 3953.

3. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) – 3920.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 3259.

5. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 3000.

6. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 2929.

7. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 2888.

8. Рику Миюра/Риюти Кихара (Япония) — 2712.

9. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 2633.

10. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 2513.

17. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 1778.

20. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 1565.

В зачёте танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали третьими.

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 4013.

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 3904.

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 3900.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 3778.

5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 3677.

6. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 3669...

9. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 2851...

20. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 1779.