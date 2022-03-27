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Щербакова: состоялся ли разговор с Трусовой? Я не буду отвечать на этот вопрос

Щербакова: состоялся ли разговор с Трусовой? Я не буду отвечать на этот вопрос
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Чемпионка Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова отказалась отвечать на вопрос о разговоре с соотечественницей Александрой Трусовой. Журналисты напомнили Щербаковой о Трусовой после завершения Кубка Первого канала. «После Олимпиады вы говорили, что скажете всё лично Саше Трусовой. Состоялся ли у вас разговор?» — задал вопрос один из журналистов.

«Я не буду отвечать на этот вопрос», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трусова на Олимпиаде в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль, а Щербакова стала победителем соревнований. После завершения произвольной программы Трусова не сдержала эмоций, плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также она крикнула тренеру Этери Тутберидзе: «Вы всё знали».

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