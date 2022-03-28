Энберт высказался о возможном завершении карьеры Щербаковой по окончании сезона

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Накануне, 27 марта, после Кубка Первого канала она не исключила, что уйдёт из спорта по окончании сезона. При этом Щербакова подчеркнула, что на её решение повлияет ситуация с допуском россиян к международным турнирам.



«Любые происходящие в мире вещи влияют на наши решения. На это может повлиять и здоровье, и события вокруг, интересы. Сложно сказать, продолжит ли Щербакова спортивную карьеру. Я не настолько близко с ней знаком, чтобы оценить примерное решение.



Как болельщик фигурного катания я был бы рад этому. Хочется увидеть и новые программы, и прекрасное катание. Но здесь только спортсмен знает, когда настаёт тот момент завершения карьеры. Анна со штабом примут решение, которое для них будет самым верным. Я в любом случае поддержу его», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.