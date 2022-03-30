Железняков — о расследовании дела Валиевой: золота Россию будут лишать любым способом

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался о допинговом скандале с участием Камилы Валиевой и судьбе золотых медалей, завоёванных россиянами в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«У меня три варианта, исходя из логических размышлений и сопоставлений фактов: или это обыкновенная подстава (подлили, подсыпали в еду или напиток), или политика (откровенный заказ, провокация и фальсификация), или случайное попадание в организм (грязный продукт). Употребление Камилой допинга осознанно полностью исключаю.

Но как теперь что-либо доказать или опровергнуть? В свете последних событий нашу защиту никто и слушать не станет, к сожалению.

Если найдутся виновные в этой истории и это будет честно доказано, то их, конечно, нужно наказывать и очень серьёзно. Но я теперь не верю в какую-либо честность и справедливость. Тут в игру уже давно вступила политика. Могут просто подставить любого и сделать козлом отпущения. Так что этот змеиный клубок ох как нелегко теперь распутать.

К сожалению, я думаю, золота они нас будут лишать любым способом и в итоге нам его не видать. Опять же, большую роль в этом сыграет сегодняшняя политическая ситуация. Дать сейчас нам золото — это как признать русских победителями. Запад этого не допустит. Будут использованы все рычаги и методы, как бы грустно это ни звучало», — приводит слова Железнякова Metaratings.