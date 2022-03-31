Анна Щербакова решила продолжить карьеру

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова рассказала, что решила не уходить из спорта по окончании текущего сезона. Ранее Щербакова признавала, что может завершить карьеру после сезона-2021/2022.

«Я продолжаю кататься, у меня всё такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня», — сказала спортсменка в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, Анна Щербакова, как и другие российские спортсмены, не приняла участия в чемпионате мира, который состоялся в Монпелье, после того как Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных соревнований. В женском одиночном катании золото завоевала японка Каори Сакамото.

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