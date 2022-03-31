Жулин: рад, что Щербакова продолжит кататься, но где ей выступать?

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал решение российской фигуристки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее спортсменка заявила, что продолжит выступать. При этом после Кубка Первого канала она признавала, что рассматривает возможность завершения карьеры, учитывая отстранение российских фигуристов от международных соревнований.



«В этом смысле я пока очень нейтрален. Я рад и за Аню, и за всех остальных, кто будет дальше кататься, но вопрос в том, где ей выступать? Если это закончится чемпионатом России, такая перспектива не очень хорошая», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в одиночном катании.

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