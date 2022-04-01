Мишина и Галлямов рассказали, что за победу на Олимпиаде вместо медали им вручили грамоту
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Олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос корреспондента «Чемпионата» Екатерины Авдониной о том, грустно ли было им уезжать из Пекина без золотой медали.
Награждение победителей и призёров командного турнира было отложено до окончания расследования дела о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.
Саша: Нам подарили олимпийскую грамоту.
Настя: То, что мы не получили медаль, — конечно, важно, но к концу Олимпийских игр это немножко подзабылось, и в голове осталось только то, что мы победили. И это ощущение — самое важное.
Саша: Всё равно все знают, что мы заняли первое место, что мы выиграли. Главное: для своих мы — олимпийские чемпионы. Очень приятно, что все наши болельщики рады.
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