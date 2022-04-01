Кацалапов: мы с Синициной планируем ещё кататься
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, планирует ли пара продолжить карьеру в следующем сезоне.
«На данный момент мы хотим отдохнуть, но мы, конечно, планируем ещё кататься. У нас сейчас такая окрылённость на льду, мы получаем огромное удовольствие.
Со стороны может показаться, что большинство титулов у нас есть, но я ещё раз говорю, что это наше собственное желание, может быть, ещё раз попробовать свои силы, но повлиять на наше решение может многое, в том числе и нынешняя ситуация», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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