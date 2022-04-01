Никита Кацалапов: травмы остались, никуда не делись

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал о травмах, которые преследовали его в ходе сезона-2021/2022.

Из-за травмы Кацалапова дуэт, лидировавший после ритм-танца, не смог завершить участие в чемпионате России – 2022 и был включён в олимпийскую сборную России решением тренерского совета.

«Травмы остались, никуда не делись. Продолжаю сейчас каждый день работать по той же системе, которую рекомендовали врачи, то есть всё время поддерживаю спину в тонусе. Ухудшений не было», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.