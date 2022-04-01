Никита Кацалапов: травмы остались, никуда не делись
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал о травмах, которые преследовали его в ходе сезона-2021/2022.
Из-за травмы Кацалапова дуэт, лидировавший после ритм-танца, не смог завершить участие в чемпионате России – 2022 и был включён в олимпийскую сборную России решением тренерского совета.
«Травмы остались, никуда не делись. Продолжаю сейчас каждый день работать по той же системе, которую рекомендовали врачи, то есть всё время поддерживаю спину в тонусе. Ухудшений не было», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
20:02
-
19:54
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
17:58
-
17:17
-
16:23
Партнерский контент