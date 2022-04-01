«Не знаю, как помягче выразиться». Кацалапов — об отстранении россиян от участия в ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, высказался об отстранении фигуристов сборной России от участия в чемпионате мира, который прошёл в конце марта в Монпелье (Франция).

Синицина и Кацалапов должны были защищать на этом турнире завоёванный в 2021 году титул чемпионов мира. Того же права были лишены спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Анна Щербакова.

«Я даже не знаю, как помягче выразиться о том, какие у нас были мысли, когда мы узнали, что не попали на чемпионат мира. Это огорчение, если помягче выразиться. Мы чемпионат мира не смотрели, вообще никак», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.