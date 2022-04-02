Чемпионы мира по спортивным танцам рассказали, как конкурировать с Пападакис и Сизероном

Двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские рассказали, чего не хватает российским танцевальным дуэтам в фигурном катании, чтобы конкурировать с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

«Когда на льду появляются гениальные Пападакис и Сизерон, конкурировать с ними очень сложно. Нашим фигуристам стоит поучиться у них подходу к постановке программы, он более многогранный. В танцах на льду важна душа, впечатления, которые останутся после проката», — сказала Марина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



«В технической составляющей наши танцоры ни в чём не уступают действующим олимпийским чемпионам. Единственное, это минимальное количество артистизма. Если подтянуть артистическую составляющую, то мы бы вышли на новый уровень.



Что особенного в стиле французов? Рассуждая с танцевальной точки зрения, они очень современны – смелая хореография, оригинальные танцевальные решения, непредсказуемость. Плюс сложные поддержки, интересные связки – создаётся впечатление, что они не просто выступают, что они создают искусство танца на льду», — сказал Артемий.