Илья Авербух рассказал, как Камила Валиева плакала от счастья

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о выступлении олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в шоу «Ледниковый период», которое прошло в Санкт-Петербурге. По словам Авербуха, Валиева плакала от счастья.
«Выступление Камилы Валиевой было блестящим, фантастически красивым. Она инопланетянка, буквально с другой планеты. Сегодня она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных прыжков, она откатала два номера и сделала это абсолютно безошибочно.
Камила была очень растрогана приёмом и искренне плакала от счастья. Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, Камила готова идти дальше и бороться. Не так давно она очень удачно выступила и на Кубке Первого канала, мы поддерживаем её все вместе, и в этом наша сила», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 4 апреля 2022
-
13:08
-
12:26
-
11:55
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
21:14
-
20:27
-
17:50
-
16:44
-
15:48
- 2 апреля 2022
-
22:09
-
20:02
-
19:45
-
19:04
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49