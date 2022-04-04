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Илья Авербух рассказал, как Камила Валиева плакала от счастья

Илья Авербух рассказал, как Камила Валиева плакала от счастья
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о выступлении олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в шоу «Ледниковый период», которое прошло в Санкт-Петербурге. По словам Авербуха, Валиева плакала от счастья.

«Выступление Камилы Валиевой было блестящим, фантастически красивым. Она инопланетянка, буквально с другой планеты. Сегодня она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных прыжков, она откатала два номера и сделала это абсолютно безошибочно.

Камила была очень растрогана приёмом и искренне плакала от счастья. Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, Камила готова идти дальше и бороться. Не так давно она очень удачно выступила и на Кубке Первого канала, мы поддерживаем её все вместе, и в этом наша сила», — приводит слова Авербуха ТАСС.

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